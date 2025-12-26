Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Siap Tumpahkan Amarah di GBK

Jumat, 26 Desember 2025 – 07:34 WIB
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Siap Tumpahkan Amarah di GBK
Skuad Persija Jakarta berlatih. Foto: persijaid

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menjamu Bhayangkara FC pada lanjutan BRI Super League.

Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/12/2025), dipandang sebagai momentum kebangkitan Macan Kemayoran setelah hasil pahit di laga sebelumnya.

Gelandang Persija, Fabio Calonego, menegaskan bahwa kekalahan dari Semen Padang tidak boleh menjadi tolok ukur kualitas tim.

Menurutnya, seluruh pemain sepakat untuk merespons hasil tersebut dengan performa maksimal di pertandingan berikutnya.

"Kami tidak akan menundukkan kepala. Jawaban terbaik akan kami berikan di atas lapangan pada 29 Desember."

"Perjuangan kami belum selesai dan akan terus berlanjut sampai peluit akhir," ucap pemain asal Brasil itu.

Nada optimisme serupa disampaikan penyerang Persija, Maxwell Souza.

Pemain yang telah mengoleksi 10 gol itu menyebut kebersamaan menjadi kunci agar tim bisa kembali ke jalur kemenangan.

Persija Jakarta bersiap menjamu Bhayangkara FC dengan misi besar. Simak persiapannya.

