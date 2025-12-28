Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Pertandingan Emosional Buat Firza Andika

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Firza Andika bakal menjalani laga penuh emosional saat Bhayangkara Presisi Lampung FC jumpa Persija Jakarta di Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 11 Mei 1999 itu akan kembali berlaga di hadapan publik The Jakmania dengan seragam yang berbeda.

Pria asal Medan tersebut senang bisa kembali bermain di Jakarta dan menginjak rumput Stadion Gelora Bung Karno.

Mantan penggawa Persikabo 1973 itu bertekad untuk bisa membantu tim barunya untuk meraih kemenangan dan mempersembahkan poin penuh.

“Kami akan memberikan yang terbaik untuk bisa meraih kemenangan. Saya akan fokus dan semoga bisa memberikan yang terbaik,” ujar pemain berposisi bek kiri tersebut.

Firza Andika sempat menjadi pemain utama Persija Jakarta dari musim 2022/23 hingga 2024/25.

Jebolan Tasbi Soccer School itu sejatinya luar biasa dengan mencatatkan 88 penampilan serta mencetak empat gol.

Awal musim Firza Andika bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC bersama tim asuhan Paul Munster.