Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya

Selasa, 03 Maret 2026 – 15:18 WIB
Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Pertemuan antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League bukan sekadar laga biasa.

Duel sarat gengsi ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026) malam.

Kedua tim hanya dipisahkan satu poin di klasemen sementara.

Baca Juga:

Persija berada di posisi kedua dengan 50 angka, sedangkan Borneo FC menempel ketat di urutan ketiga dengan 49 poin.

Hasil pertandingan ini berpotensi mengubah komposisi papan atas sekaligus memanaskan jalur perebutan gelar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes melihat duel ini sebagai tontonan berkualitas.

Baca Juga:

Juru taktik asal Brasil itu justru menikmati tekanan yang muncul dalam pertandingan besar.

"Laga yang berat biasanya justru menghadirkan kualitas terbaik."

Pertemuan antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League bukan sekadar laga biasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Borneo FC  Persija Jakarta  Persija vs Borneo FC  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp