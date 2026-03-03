Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Borneo FC: Macan Kemayoran Bidik Korban ke-4

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:46 WIB
Persija Jakarta vs Borneo FC: Macan Kemayoran Bidik Korban ke-4 - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta. Foto: IG persija

jpnn.com - Rentetan hasil positif menaikkan kepercayaan diri Persija Jakarta menjelang jumpa Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Tiga kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Macan Kemayoran.

Baca Juga:

Kini, laga kontra Borneo FC menjadi momentum bagi Persija untuk membidik kemenangan keempat secara berturut-turut.

Sebelumnya, Persija sukses mengamankan poin penuh saat menghadapi Bali United (1-0), PSM Makassar (2-1), dan Malut United (3-2).

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

Kemenangan atas Malut United di laga tandang sebelumnya disebut menambah suntikan moral menjelang duel penting melawan Borneo FC.

"Kami melakukan apa yang telah direncanakan minggu ini."

Persija Jakarta sedang panas. Borneo FC menjadi ujian berikutnya. JIS bakal jadi saksi kemenangan Macan Kemayoran?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Borneo FC  Persija vs Borneo FC  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp