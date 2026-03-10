Persija Jakarta vs Dewa United: Mauricio Souza Belum Bisa Pastikan Nasib Sejumlah Pemain

jpnn.com - Persija Jakarta harus segera berbenah sebelum menghadapi Dewa United FC pada pekan ke-25 BRI Super League.

Duel Persija vs Dewa United akan digelar pada Minggu (15/3/2026) mendatang.

Macan Kemayoran terancam tampil tidak dengan kekuatan penuh akibat beberapa pemain yang bermasalah dengan kebugaran.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan kondisi tersebut setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC.

Salah satu pemain yang diragukan tampil adalah penyerang muda Mauro Zijlstra.

Mauricio menjelaskan bahwa pemain Timnas Indonesia itu mengalami masalah pada paha ketika menjalani sesi latihan tim.

"Mauro, sayangnya di hari Minggu ketika kami sudah mau selesai latihan, dia ada shooting ke gawang."

"Dia shooting terus dia cedera di paha depan. Karena itu, dia tidak bisa tampil di pertandingan ini lawan Borneo," ucap pelatih asal Brasil itu.