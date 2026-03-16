JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Dewa United: Maxwell Souza tak Mau Lari dari Kesalahan

Senin, 16 Maret 2026 – 14:30 WIB
Penyerang Persija Jakarta Maxwell Souza. Foto: Persija.

jpnn.com - Pertandingan melawan Dewa United pada pekan ke-25 BRI Super League menyisakan cerita emosional bagi penyerang Persija Jakarta Maxwell Souza.

Duel Persija vs Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) malam, berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Maxwell sempat menjadi pusat perhatian ketika membawa Persija unggul lebih dahulu di penghujung babak pertama.

Namun, pertandingan tersebut juga menyisakan penyesalan setelah Maxwell gagal memaksimalkan peluang emas dari titik penalti di babak kedua.

Maxwell yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskan tugasnya sehingga peluang meraih kemenangan pun sirna.

Setelah pertandingan, sang penyerang mengakui bahwa laga tersebut menghadirkan perasaan yang bertolak belakang baginya.

"Sepak bola terkadang bisa menghadirkan kegembiraan dan kesedihan dalam pertandingan yang sama, itu terjadi pada saya."

"Kesalahan seharusnya menjadi pelajaran untuk perjalanan panjang di depan. Pikiran saya kuat dan tetap terlindungi. Saya akan bangkit dan kembali lebih kuat. Mimpi tetap hidup, harapan belum mati," ucap pemain asal Brasil itu.

TAGS   Persija  maxwell souza  Persija Jakarta  Dewa United  Super League 
