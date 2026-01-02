Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Macan Kemayoran Tak Mau Terbuai Tren Positif

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:02 WIB

jpnn.com - Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi menegaskan kesiapan timnya jelang laga pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Persijap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/12/2025).

Macan Kemayoran ingin melanjutkan tren positif yang tengah dibangun.

Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bhayangkara FC menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Persija.

Permainan tim terlihat makin solid, baik saat bertahan maupun ketika membangun serangan.

Hasil tersebut membuat Persija datang ke laga ini dengan keyakinan lebih besar meski tantangan berikutnya sudah menanti.

Persiapan Persija menuju pertandingan ini terbilang singkat. Jarak antarlaga yang hanya beberapa hari memaksa tim pelatih memaksimalkan waktu yang ada, terutama untuk pemulihan kondisi pemain serta pematangan taktik.

"Kami tidak punya waktu persiapan yang panjang, tetapi semua program dari pelatih kami jalani semaksimal mungkin," ucap Hanif.