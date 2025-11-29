Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Allano Bongkar Momen Paling Menggetarkan

Sabtu, 29 November 2025 – 08:45 WIB
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Allano Bongkar Momen Paling Menggetarkan
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta sukses meraih kemenangan penting saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Duel Persija vs PSIM di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (28/11/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Persija menguasai jalannya pertandingan sejak peluit kick off ditiup wasit.

Namun, skor kacamata bertahan hingga turun minum. Baru di babak kedua tekanan Persija membuahkan hasil.

Maxwell Souza membuka gol pada menit ke-77 lewat sepakan kaki kanan yang tak mampu dibendung pertahanan PSIM.

Persija mempertegas keunggulan lewat gol Allano pada menit akhir menjelang laga bubar. 

Buah Kerja Keras Selama Latihan

Selepas pertandingan, Allano menegaskan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya buah kerja keras di lapangan, tetapi juga hasil konsistensi latihan yang terus diasah oleh jajaran pelatih.

"Coach selalu menuntut kami bekerja keras setiap latihan. Itu membuat kami siap menghadapi pertandingan besar."

