Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Kabar Positif dan Masalah Mengintai Macan Kemayoran

Selasa, 25 November 2025 – 13:09 WIB

jpnn.com - Pertandingan spesial tersaji saat Persija Jakarta menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-14 BRI Super League.

Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (28/11/2025), bertepatan dengan hari ulang tahun Persija yang ke-97.

Duel Persija vs PSIM diprediksi akan berlangsung meriah dengan kehadiran sekitar 50 ribu penonton.

The Jakmania -suporter Persija- bahkan telah menyiapkan koreo spesial.

Bagi Persija, momentum ini datang dengan campuran kabar baik dan buruk.

Kabar Baik: Kembalinya Pilar Andalan

Kabar menggembirakan datang dari kembalinya dua pilar andalan tim, Allano Lima dan Jordi Amat, yang sebelumnya absen karena sanksi larangan bermain.

Namun, kebahagiaan itu harus ternoda dengan kabar kurang mengenakan.

Kapten Persija Rizky Ridho dipastikan tidak akan ambil bagian dalam laga melawan PSIM karena akumulasi kartu kuning.