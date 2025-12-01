Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila

Senin, 01 Desember 2025 – 10:58 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (28/11) mengukir rekor gila.

Laga di pekan ke-14 BRI Super League itu mencetak rekor baru jumlah penonton terbanyak, yakni 56.150 orang.

Tingginya animo suporter yang datang ke GBK karena juga bertepatan dengan ulang tahun Persija yang ke-97.

Pesta ulang tahun Persija makin semarak dengan kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta. Gol kemenangan Persija dicetak Emaxwell Souza dan Allano Lima.

Jumlah penonton Persija vs PSIM ini sekaligus mematahkan rekor penonton Persebaya vs Persija, pada pekan ke-9 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10), yaitu 33.432 orang.

"Jumlah penonton terbanyak kedua di pekan ke-14 ialah pertandingan Borneo FC Samarinda menjamu Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11). Jumlahnya adalah 8.246 penonton. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan Borneo FC atas Bali United. Skornya tipis 0-1," bunyi laporan awak ILeague.

Penonton terbanyak ketiga lahir dari laga Persis Solo menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat (29/11). Jumlah penontonnya adalah 4.423 orang. Skor akhir pertandingan 3-4 untuk kemenangan PSM Makassar.

Menyusul pertandingan Madura United vs Persib Bandung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan dengan jumlah penonton 4.153 orang.