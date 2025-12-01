Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila

Senin, 01 Desember 2025 – 10:58 WIB
Suporter Persija Jakarta memberikan dukungan buat tim kesayangannya yang menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (28/11) mengukir rekor gila.

Laga di pekan ke-14 BRI Super League itu mencetak rekor baru jumlah penonton terbanyak, yakni 56.150 orang.

Tingginya animo suporter yang datang ke GBK karena juga bertepatan dengan ulang tahun Persija yang ke-97.

Pesta ulang tahun Persija makin semarak dengan kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta. Gol kemenangan Persija dicetak Emaxwell Souza dan Allano Lima.

Jumlah penonton Persija vs PSIM ini sekaligus mematahkan rekor penonton Persebaya vs Persija, pada pekan ke-9 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10), yaitu 33.432 orang.

"Jumlah penonton terbanyak kedua di pekan ke-14 ialah pertandingan Borneo FC Samarinda menjamu Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11). Jumlahnya adalah 8.246 penonton. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan Borneo FC atas Bali United. Skornya tipis 0-1," bunyi laporan awak ILeague.

Penonton terbanyak ketiga lahir dari laga Persis Solo menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat (29/11). Jumlah penontonnya adalah 4.423 orang. Skor akhir pertandingan 3-4 untuk kemenangan PSM Makassar.

Menyusul pertandingan Madura United vs Persib Bandung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan dengan jumlah penonton 4.153 orang.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta mematahkan rekor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta.

