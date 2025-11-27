Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Tanpa Rizky Ridho, Macan Kemayoran Tetap Pede

Kamis, 27 November 2025 – 18:58 WIB
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Tanpa Rizky Ridho, Macan Kemayoran Tetap Pede - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta, Thales Lira saat berlatih menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (27/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta bakal melakukan rotasi saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu terpaksa mengubah komposisi pemain seusai Rizky Ridho terkena hukuman akumulasi kartu kuning.

Strategi Tanpa Rizky Ridho

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku sudah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi absennya pemain kelahiran 21 November 2001 tersebut.

Juru taktik asal Brasil itu percaya dengan seluruh kemampuan anak asuhnya sehingga tidak khawatir tanpa kehadiran sang kapten.

"Saya percaya dengan kemampuan para pemain. Pada laga ini Rizky Ridho absen, tetapi bukan kali pertama kami kehilangannya."

"Meski tanpa Rizky Ridho kami berharap bisa meraih tiga angka di setiap laga," ujar manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Thales Lira Turun Sejak Menit Pertama

Untuk menggantikan Rizky Ridho, Persija kemungkinan akan memainkan Thales Lira di jantung pertahanan.

Mantan pemain Arema FC itu terkenal lugas karena baru mengoleksi satu kartu kuning dari enam pertandingan.

Persija Jakarta bakal melakukan rotasi menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26 mengingat Rizky Ridho absen

