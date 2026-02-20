Close Banner Apps JPNN.com
Persija Jakarta vs PSM Makassar: Malam Spesial Menanti Shayne Pattynama

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:30 WIB
Shayne Pattynama saat menjalani sesi latihan dengan Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Shayne Pattynama berpeluang menorehkan pengalaman istimewa saat Persija Jakarta menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026.

Duel tersebut bakal menjadi momen pertama bagi Shayne merasakan atmosfer Jakarta International Stadium, stadion yang selama ini hanya dia kenal lewat tayangan video.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs PSM akan berlangsung pada malam ini, Jumat (20/2/2026).

Shayne tak menutupi antusiasmenya menyambut kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu Jakmania.

Kembalinya Persija ke JIS setelah lama berpindah markas makin menambah nuansa emosional laga tersebut.

"Itu akan sangat menyenangkan. JIS adalah stadion yang luar biasa."

"Saya belum pernah ke sana, jadi ini akan menjadi pengalaman pertama yang spesial bagi saya," ucap full back Timnas Indonesia itu.

Atmosfer JIS memang kerap disebut sebagai salah satu kekuatan tersendiri Persija.

