Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Siapkan Persembahan Pemungkas

jpnn.com - Persija Jakarta bertekad menutup Super League 2025/26 dengan kemenangan atas Semen Padang.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Kabau Sirah.

"Kami sudah membuat rencana selama satu pekan. Kami juga sudah bekerja keras selama satu tahun."

"Semua pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih tiga poin pada laga besok," ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Tekad besar Mauricio sejatinya hadir karena Persija akan bermain di hadapan The Jakmania.

Kehadiran suporter fanatik itu membuat Rizky Ridho dan kolega bertekad menutup musim dengan hasil maksimal.

"Kami ingin merayakan tiga angka. Itu target pertama kami. Jadi harapan saya semua yang kami latih selama musim ini bisa keluar,” ungkap pria asal Rio de Janeiro itu.

Laga Persija Jakarta melawan Semen Padang rencananya digelar di Stadion Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB.