Persija Kalah, Silakan Disimak Pengakuan Jordi Amat

jpnn.com - PAREPARE - Persija Jakarta dikalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 0-2 di ajang BRI Super League musim 2025/2026, Minggu (21/9) malam.

Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, mengajak rekan-rekan setimnya untuk melakukan otokritik setelah mereka dikalahkan PSM Makassar.

Ini merupakan kekalahan pertama Persija pada musim ini, setelah mengawali musim dengan cukup meyakinkan.

Kedua gol kemenangan PSM dibukukan dari tendangan bebas Savio Roberto dan sundulan Abu Kamara.

“Kami harus melakukan otokritik karena malam ini bukan permainan terbaik. Kami harus melihat kepada diri sendiri dan melihat apa yang dapat kita (Persija) lakukan dengan lebih baik. Hari ini Persija Jakarta tidak berada di tahap yang tepat, kami harus berbuat lebih,” kata Jordi pada jumpa pers setelah pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

Jordi mengakui bahwa PSM layak memenangi pertandingan tersebut.

Dia menilai tim berjuluk Juku Eja tersebut tampil dengan sangat kuat.

“Mereka (PSM) sangat kuat selama 95 menit. Mereka terus mendorong dan mereka layak menang. Jadi kami harus melihat permainan ini lagi. Melihat kepada dua pekan terakhir, dua pertandingan terakhir yang kami tidak menampilkan yang terbaik, dan kami harus memperbaikinya,” ujar mantan bek Johor Darul Ta’zim tersebut.