Persija Kehilangan 2 Poin, Mauricio Souza Kirim Pesan Tegas Menjelang Laga Berikutnya

jpnn.com - Hasil imbang yang diraih Persija Jakarta saat menjamu Dewa United FC di Jakarta International Stadium, Minggu (15/3/2026), menyisakan rasa kecewa mendalam bagi sejumlah pihak.

Bukan hanya suporter, Pelatih Persija Mauricio Souza juga mengaku merasakan hal yang sama setelah timnya gagal mengamankan kemenangan.

Persija sejatinya sempat berada di atas angin setelah gol Maxwell Souza menjelang turun minum membuat mereka unggul lebih dulu.

Namun, keunggulan itu tak mampu dipertahankan hingga akhir laga setelah Alexis Messidoro mencetak gol balasan pada babak kedua.

Duel pun berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Souza memahami reaksi para pendukung yang berharap Persija meraih tiga poin di kandang sendiri.

Menurutnya, perasaan kecewa yang dirasakan Jakmania juga dirasakan oleh seluruh anggota tim.

"Tentu saja para suporter berhak untuk kecewa. Apa yang mereka rasakan, kami juga merasakannya."