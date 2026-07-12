Persija Lepas Ryo Matsumura Setelah 2 Musim Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta tidak melanjutkan kerja sama bareng pemain asal Jepang, Ryo Matsumura seusai kontraknya selesai pada akhir musim 2025/26.

Pesepak bola kelahiran 15 Juni 1994 itu tidak masuk dalam skema pelatih Shin Tae-yong untuk Super League 2026/27 sehingga akhirnya dilepas.

Pemain asal Negeri Sakura itu sejatinya menjadi andalan di tim berjuluk Macan Kemayoran sejak bergabung pada 2023/24 dari Persis Solo.

Jebolan Vissel Kobe itu tercatat berkontribusi besar dengan mencatatkan 17 gol dan 18 assist dari 68 pertandingan selama berkarier di klub asal ibu kota tersebut.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme yang telah ditunjukkan Ryo selama menjadi bagian dari Persija.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija," katanya.

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“Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” ujar Prapanca.

Dengan keluarnya Ryo membuat manajemen Persija Jakarta sejauh ini telah melepas 12 pemain pada bursa transfer.