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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Masih Rahasiakan Agenda Pramusim Shin Tae Yong, Apa yang Disiapkan?

Jumat, 12 Juni 2026 – 18:49 WIB
Persija Masih Rahasiakan Agenda Pramusim Shin Tae Yong, Apa yang Disiapkan? - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: ileague

jpnn.com - Persija Jakarta mulai memasuki fase persiapan menuju musim 2026/27 di bawah arahan pelatih anyar Shin Tae Yong.

Klub ibu kota itu memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mematangkan segala kebutuhan tim sebelum kompetisi dimulai.

Meski begitu, manajemen Macan Kemayoran belum membuka secara detail rangkaian program yang akan dijalankan selama masa pramusim tersebut.

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Presiden Persija Mohamad Prapanca menyebut sejumlah opsi sebenarnya sudah disiapkan, termasuk kemungkinan mengikuti turnamen pramusim. Namun, seluruh agenda masih dalam tahap finalisasi.

Menurutnya, berbagai skenario tengah dipertimbangkan agar program persiapan berjalan sesuai kebutuhan tim.

"Untuk program pramusim, kami masih harus menyinkronkan dengan Coach Shin Tae-yong terkait kapan tim mulai berkumpul, seperti apa jadwal latihannya," ucapnya.

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Dia menambahkan hasil pembahasan tersebut nantinya juga akan disesuaikan dengan rencana kegiatan komersial klub selama masa persiapan menuju musim baru.

Di sisi lain, Persija juga mulai bergerak cepat dalam menyusun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Evaluasi dan pembentukan skuad menjadi bagian penting dari agenda besar klub.

Persija Jakarta mulai memasuki fase persiapan menuju musim 2026/27 di bawah arahan pelatih anyar Shin Tae Yong.

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Jadwal Persija 
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