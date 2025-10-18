Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Membuat Persebaya Hancur, Persib pun Tergusur

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 21:33 WIB
Persija Membuat Persebaya Hancur, Persib pun Tergusur - JPNN.COM
Persebaya versus Persija di Surabaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya hancur di kandang sendiri pada pekan ke-9 BRI Super League.

Menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB, Persebaya kalah 1-3.

Tuan rumah tertinggal 0-2 di babak pertama.

Baca Juga:

Persebaya sempat mencetak gol cepat di babak kedua, tetapi dianulir lantaran ada pelanggaran sebelum proses gol terjadi.

Baca Juga:

Persija menjauh melalui gol penalti, sebelum akhirnya Persebaya mendapat gol hiburan.

Itu kekalahan kedua Persebaya di Gelora Bung Tomo pada Super League musim ini.

Lihat dan perhatikan klasemen Super League setelah Persebaya vs Persija berakhir dengan empat gol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya vs Persija  Persib  Super League  klasemen Super League  Persebaya  Persija 
BERITA PERSEBAYA VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp