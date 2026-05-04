Persija Menanti Kepastian Venue Laga Kontra Persib: GBK atau JIS?

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan mulai terasa di kubu Persija Jakarta menjelang duel sarat gengsi kontra Persib Bandung. Bukan soal taktik atau pemain, tetapi di mana laga panas itu akan digelar?

Panitia pelaksana Persija, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa Bung Ferry memastikan keputusan venue akan diumumkan Senin (4/5/2026). Dua opsi mengemuka, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Persija sebenarnya ngotot ingin menjadikan Stadion GBK sebagai markas. Namun situasi jadi rumit setelah stadion tersebut diprioritaskan untuk agenda Indonesia national football team dalam FIFA Matchday Juni 2026.

Rencana uji coba melawan Oman national football team membuat PSSI mendorong perawatan intensif rumput GBK.

Di tengah ketidakpastian itu, opsi JIS pun disiapkan sebagai plan B. Stadion megah di Jakarta Utara tersebut kini berpeluang menjadi panggung duel klasik yang selalu memantik emosi.

“Senin saya akan dapat kabar, apakah di GBK atau JIS,” ujar Bung Ferry.

Namun di balik penantian itu, terselip kekecewaan mendalam. Ferry mengaku sudah berupaya keras memastikan laga berjalan mulus di Jakarta, bahkan sampai turun langsung meredam potensi gangguan suporter.

Akan tetapi, kendala justru muncul dari faktor non-teknis yang di luar kendali panpel. "Ini bukan soal rusuh atau tidak. Sudah tertib, tapi tetap mentok," keluhnya.