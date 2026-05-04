Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Menanti Kepastian Venue Laga Kontra Persib: GBK atau JIS?

Senin, 04 Mei 2026 – 13:02 WIB
Persija Menanti Kepastian Venue Laga Kontra Persib: GBK atau JIS? - JPNN.COM
The Jakmania saat mendukung Persija di SUGBK Senayan, Jakarta. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan mulai terasa di kubu Persija Jakarta menjelang duel sarat gengsi kontra Persib Bandung. Bukan soal taktik atau pemain, tetapi di mana laga panas itu akan digelar?

Panitia pelaksana Persija, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa Bung Ferry memastikan keputusan venue akan diumumkan Senin (4/5/2026). Dua opsi mengemuka, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Persija sebenarnya ngotot ingin menjadikan Stadion GBK sebagai markas. Namun situasi jadi rumit setelah stadion tersebut diprioritaskan untuk agenda Indonesia national football team dalam FIFA Matchday Juni 2026.

Baca Juga:

Rencana uji coba melawan Oman national football team membuat PSSI mendorong perawatan intensif rumput GBK.

Di tengah ketidakpastian itu, opsi JIS pun disiapkan sebagai plan B. Stadion megah di Jakarta Utara tersebut kini berpeluang menjadi panggung duel klasik yang selalu memantik emosi.

“Senin saya akan dapat kabar, apakah di GBK atau JIS,” ujar Bung Ferry.

Baca Juga:

Namun di balik penantian itu, terselip kekecewaan mendalam. Ferry mengaku sudah berupaya keras memastikan laga berjalan mulus di Jakarta, bahkan sampai turun langsung meredam potensi gangguan suporter.

Akan tetapi, kendala justru muncul dari faktor non-teknis yang di luar kendali panpel. "Ini bukan soal rusuh atau tidak. Sudah tertib, tapi tetap mentok," keluhnya.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung. Namun hingga kini, Persija masih menunggu kepastian stadion. Persija sangat berharap bisa menggunakan stadion GBK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Jakarta  Persib  Persija  Persija vs Persib 
BERITA PERSIJA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp