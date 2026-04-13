Persija Menemukan Kembali Jati Diri di Tengah Tekanan Tren Buruk, Apa Rahasianya?

Senin, 13 April 2026 – 11:53 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat terseok dalam beberapa laga terakhir BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam, Macan Kemayoran sukses menundukkan Persebaya Surabaya tiga gol tanpa balas.

Hasil ini menjadi titik balik penting bagi Persija yang sebelumnya hanya mampu meraih dua poin dari tiga pertandingan terakhir.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang mampu kembali ke jalur kemenangan setelah periode sulit.

"Kami menunjukkan kualitas sebenarnya. Kami menguasai pertandingan hampir sepanjang laga dan bermain sangat baik," ucap Mauricio.

Entrenador asal Brasil itu juga menegaskan pentingnya keseimbangan permainan bagi Persija untuk menghadapi sisa musim kompetisi.

"Tim yang bagus harus seimbang, kuat dalam menyerang dan disiplin saat bertahan," lanjutnya.

Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi Persija untuk kembali konsisten setelah periode sulit, sekaligus menjaga momentum di sisa kompetisi musim ini.(persija/mcr15/jpnn)

Persija Jakarta akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat terseok-seok.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

