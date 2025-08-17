Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta

Minggu, 17 Agustus 2025 – 00:37 WIB
Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta - JPNN.COM
Selebrasi pemain Persija Jakarta Maxwell seusai mencetak gol ke gawang Persis Solo pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8). Foto: Persija.id

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali tampil digdaya di Super League 2025/26 setelah menang melawan Persis Solo.

Bertandang ke Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8), skuad asuhan Maurício Souza menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran di laga ini dicetak oleh Gustavo Franca (45+2), Maxwell (62), dan Eksel Runtukahu (90+3).

Baca Juga:

Dengan hasil ini tim asal ibu kota tersebut mencetak rekor apik musim ini dengan mengoleksi dua kemenangan beruntun.

Rizky Ridho dan kolega tercatat juga tampil solid dengan telah mengemas tujuh gol dalam dua gol.

Tidak hanya itu, jala gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo masih belum kebobolan.

Baca Juga:

Persis Solo hampir membobol gawang Persija pada laga ini lewat Althaf Indie pada menit ke-86.

Wasit Asep Yandis yang memimpin laga menganulir setelah sebelumnya Gervane Kastaneer yang memberikan umpan telah berada di posisi offside.

Persija Jakarta kembali tampil digdaya di Super League 2025/26 setelah menang melawan Persis Solo, Sabtu (16/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persis Solo  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp