JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Menghancurkan Persebaya, Bhayangkara FC Untung

Minggu, 12 April 2026 – 06:49 WIB
Persija vs Persebaya pada pekan ke-27 Super League di GBK. Foto: persebaya

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mengakhiri puasa kemenangan dengan menghantam Persebaya Surabaya 3-0 pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam.

Kemenangan yang ganteng itu didapat setelah Persija gagal menang dalam tiga pekan sebelumnya; 2-3 vs Bhayangkara FC, 1-1 vs Dewa United, dan 2-2 vs Borneo FC.

Buat Persebaya, kekalahan itu membuat tim berjuluk Bajol Ijo gagal menyalip Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Bhayangkara si Tim Milik Polri untung, lantaran meski kalah 1-2 dari Persijap Jepara, masih bertahan di urutan ke-5.

Baca Juga:

Persijap lah yang menghentikan enam kemenangan beruntun Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC untung, karena selain Persebaya, Persita Tangerang juga keok di pekan ke-27 ini.

Lihat hasil, jadwal pertandingan. dan klasemen Super League pekan ke-27. Belum selesai.

BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
