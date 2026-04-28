JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Mulai Pasrah, Mauricio Souza Bicara Soal Takdir di Perburuan Gelar

Selasa, 28 April 2026 – 13:56 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4/2026), tak sepenuhnya menghadirkan euforia di kubu Persija Jakarta.

Di balik pesta gol Macan Kemayoran, terselip nada pasrah dari sang pelatih, Mauricio Souza, yang mulai merelakan perburuan gelar juara bukan lagi sepenuhnya di tangan timnya.

Persija memang tampil garang dan berhasil menjaga asa juara tetap hidup.

Dengan koleksi 62 poin, mereka kini bercokol di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/2026. Namun, Souza sadar betul takdir juara kini bergantung pada langkah tim lain.

Sorotan kini tertuju pada dua pesaing utama, yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda.

Kebetulan, keduanya akan menjalani laga tandang. Persib bertamu ke markas Bhayangkara FC, sementara Borneo FC menghadapi Persik Kediri. Namun bagi Souza, hasil mereka di luar kendali Persija.

Alih-alih penuh percaya diri, pelatih asal Brasil itu memilih menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan.

“Kompetisi sekarang tidak hanya bergantung kepada kami."

TAGS   Persija  Mauricio Souza  Persija Jakarta  Super League  klasemen Super League 
