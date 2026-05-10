Persija Pede saat Jumpa Persib, Mauricio Souza Justru Bongkar Tantangan Terberat

Minggu, 10 Mei 2026 – 06:18 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta mentap duel melawan Persib Bandung dengan kepercayaan diri tinggi.

Pertandingan pekan ke-32 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Macan Kemayoran membawa bekal positif yang menjadi modal penting menghadapi salah satu laga terbesar musim ini.

Rizky Ridho dan kawan-kawan mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir.

Bagi Persija, laga melawan Persib menjadi momentum untuk melanjutkan performa impresif tersebut.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai pertemuan melawan Persib memiliki arti khusus.

Menurutnya, rivalitas panjang kedua tim harus tetap dibingkai dalam semangat sportivitas agar pertandingan berjalan sesuai dengan reputasi besar yang melekat pada Persija dan Persib.

"Ini adalah pertandingan berkelas, sebuah derbi besar. Kita tahu rivalitas yang ada di antara kedua tim, derbi sepak bola Indonesia."