Persija Resmi Rekrut Cyrus Margono

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta resmi merekrut kiper Cyrus Margono pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Kiper kelahiran New York, Amerika Serikat, 9 November 2001, itu dikontrak selama 2,5 musim sebagai bagian dari rencana jangka menengah klub dalam membangun fondasi tim.

“Cyrus adalah kiper muda berkualitas dengan pengalaman internasional serta karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim,” kata Direktur Persija Mohamad Prapanca dalam keterangan resmi klub, Sabtu (6/2).

Dia menambahkan bahwa Cyrus diproyeksikan menjadi investasi penting bagi masa depan tim sekaligus menambah kedalaman skuad di sektor penjaga gawang.

“Kami berharap kehadirannya bisa menambah kekuatan dan kedalaman skuad, serta menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tim untuk dua hingga tiga musim ke depan,” ujar Prapanca.

Cyrus mengawali kariernya melalui sistem pembinaan di Amerika Serikat bersama Denver Pioneers pada 2020–2021 dan UK Wildcats pada 2021. Dia kemudian berkiprah di Eropa dengan memperkuat Panathinaikos B di kasta kedua Liga Yunani pada periode 2021 sampai 2024.

Baca Juga: Banyak yang Bilang Pemain Persija Ini Ganteng Banget

Pada musim 2025/2026, Cyrus bermain di kompetisi tertinggi Kosovo bersama KF Dukagjini. Dia mencatatkan 12 penampilan dengan total 1.089 menit bermain, sementara pada musim sebelumnya tampil dalam 17 pertandingan dengan torehan 1.530 menit.

Cyrus menyatakan antusiasmenya bergabung dengan Persija dan siap memberikan kontribusi terbaik pada paruh kedua musim. “Saya sangat siap menjalani tantangan bersama Persija. Saya sangat antusias dan senang datang ke Jakarta untuk bergabung dengan Persija sebagai tim besar di Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik di setiap latihan,” kata Cyrus.