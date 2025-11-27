Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Siap Persembahkan Tiga Poin untuk The Jakmania, PSIM Wajib Waspada

Kamis, 27 November 2025 – 19:10 WIB
Persija Siap Persembahkan Tiga Poin untuk The Jakmania, PSIM Wajib Waspada - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat memimpin anak asuhannya berlatih menjelang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Madya, Jakarta, Kamis (27/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta diselimuti kepercayaan diri tinggi menjelang menjamu PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan bahwa persiapan anak asuhannya sudah matang untuk menghadapi tim berjuluk Laskar Mataram.

Persiapan Optimal Macan Kemayoran

Sebagai persiapan, Macan Kemayoran berlatih penuh di Jakarta selama satu pekan terakhir.

"Kami punya persiapan selama satu pekan yang luar biasa. Para pemain termotivasi karena akan kembali bermain di Jakarta."

"Kami akan melakukan yang terbaik di laga esok dan mempersembahkan tiga angka di hadapan The Jakmania.
ujar pelatih asal Brasil tersebut.

Pertandingan Spesial

Mantan nakhoda Madura United menilai laga melawan PSIM Yogyakarta spesial karena bertepatan dengan hari jadi Persija yang ke-97 pada Jumat (28/11).

"Terasa istimewa kami bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Namun, kami harus waspada menghadapi PSIM Yogyakarta yang punya organisasi permainan tangguh."

"Kami selalu siap untuk bisa mempersembahkan tiga angka. Kami terus mengincar kemenangan dan membuat The Jakmania senang," ungkap Mauricio.

Persija Jakarta percaya diri penuh menghadapi laga akbar melawan PSIM Yogyakarta, Jumat (28/11) mendatang

TAGS   Persija Jakarta  PSIM Yogyakarta  Persija  Super League 
