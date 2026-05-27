Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Sudah Kantongi Pengganti Mauricio Souza, Pengumuman Tinggal Hitungan Hari?

Rabu, 27 Mei 2026 – 08:38 WIB
Persija Sudah Kantongi Pengganti Mauricio Souza, Pengumuman Tinggal Hitungan Hari? - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija

jpnn.com - Persija Jakarta bergerak cepat setelah berpisah dengan pelatih Mauricio Souza.

Manajemen Macan Kemayoran dikabarkan sudah mengantongi nama calon pelatih baru untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pengumuman resmi disebut tinggal menunggu waktu.

Direktur Persija Mohamad Prapanca memberi sinyal kuat bahwa pengganti Mauricio sudah masuk radar utama klub.

Baca Juga:

Proses komunikasi dengan kandidat pelatih anyar itu bahkan disebut telah berjalan sejak keputusan berpisah dengan juru Mauricio Souza diumumkan pada Selasa (26/5/2026).

"Kami sudah berkomunikasi dengan kandidat pelatih baru untuk musim depan," ujar Prapanca.

Meski belum membocorkan identitasnya, Persija diyakini sedang bergerak cepat demi menyiapkan tim yang lebih kompetitif untuk perburuan gelar Super League 2026/2027. Pengumuman resmi kabarnya tinggal menunggu waktu.

Baca Juga:

"Dalam waktu dekat kami akan menentukan figur terbaik yang bisa membawa Persija menjadi juara," lanjutnya.

Nama Shin Tae-yong langsung ramai dikaitkan dengan kursi pelatih Persija. Mantan juru taktik Timnas Indonesia itu disebut menjadi salah satu kandidat kuat.

Persija Jakarta telah mengantongi kandidat pelatih pengganti Mauricio Souza. Manejemen menyebut pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Mauricio Souza  Persija Jakarta  Pelatih Persija  Shin Tae Yong 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp