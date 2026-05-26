Persija Tak Hanya Lepas Mauricio Souza, Gerbong Pelatih asal Brasil Juga Pergi

Rabu, 27 Mei 2026 – 01:53 WIB

jpnn.com - Era kepemimpinan Mauricio Souza di Persija Jakarta berakhir pada musim Super League 2025/26.

Manajemen Macan Kemayoran resmi berpisah dengan juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 tersebut.

Direktur Persija Mohamad Prapanca memutuskan mengakhiri kerja sama setelah target meraih gelar juara yang ditetapkan manajemen tidak tercapai.

Alhasil mantan manajer Madura United itu harus angkat koper tiga hari setelah laga Persija Jakarta melawan Semen Padang, Sabtu (23/5/2026) lalu.

"Kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak," ujar Prapanca.

Tak hanya Mauricio Souza, manajemen Macan Kemayoran juga melepas jajaran staf pelatih yang selama ini mendampinginya.

Gerbong Souza asal Brasil, yakni Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter), juga tidak dipertahankan.

Manajemen Persija kini bergerak cepat untuk mencari sosok pengganti Mauricio Souza.