JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Terusir dari Jakarta, Mauricio Souza Soroti Lapangan Segiri

Kamis, 07 Mei 2026 – 20:30 WIB
Skuad Persija Jakarta menjalani latihan di bawah komando Mauricio Souza. Foto: Persija.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza melontarkan sorotan tajam menjelang duel panas kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League, Minggu (10/5).

Bukan hanya kecewa karena laga terusir dari Jakarta, Souza juga menyinggung kondisi lapangan Stadion Segiri, Samarinda, yang dinilainya jauh dari ideal untuk pertandingan.

Pelatih asal Brasil itu mengaku sebenarnya berharap Macan Kemayoran bisa tampil di hadapan pendukung sendiri di Jakarta, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang disebutnya memiliki kualitas lapangan jauh lebih baik.

"Kondisi lapangan (GBK) jauh lebih baik dibanding tempat kami bermain nanti (Segiri). Namun, keputusan sudah dibuat dan kami tidak punya kendali atas itu," ujar Souza.

Meski begitu, Souza menegaskan Persija tidak ingin terus meratapi keadaan. Ia meminta anak asuhnya tetap fokus dan tampil habis-habisan demi mengamankan kemenangan atas rival abadinya tersebut.

"Tugas kami sekarang pergi ke sana dan memberikan yang terbaik," tuturnya.

Laga Persija kontra Persib memang kembali dibayangi drama di luar lapangan. Untuk sekian kalinya, Macan Kemayoran gagal menjamu Maung Bandung di Jakarta. Padahal duel awalnya direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Persija sudah sangat lama tidak merasakan atmosfer menjamu Persib di Jakarta. Terakhir kali hal itu terjadi pada 10 Juli 2019 atau tujuh tahun silam.

Persija Jakarta harus menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Pelatih Mauricio Souza menyoroti kondisi lapangan.

TAGS   Persija  Super League  Mauricio Souza  Persija vs Persib 
