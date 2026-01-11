Persija Tiba di Bandung, Diangkut Rantis ke Stadion GBLA

Minggu, 11 Januari 2026 – 13:06 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat siaga penuh mengawal laga panas Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Pengawalan ketat juga dilakukan terhadap tim tamu, dari awal keberangkatan hotel, hingga ke stadion.

Skuad Persija Jakarta dipastikan akan diangkut menggunakan kendaraan taktis atau rantis menuju Stadion GBLA.

"Iya (dikawal rantis) sesuai dengan ketentuan kami pastikan mereka hadir di sini tepat waktu dan selamat," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui usai apel gelar pasukan di Stadion GBLA.

Dia menuturkan skuad Persija sudah tiba di Bandung sejak kemarin.

Pertandingan kali ini pun ia nilai bukan semata laga biasa, mengingat adanya rivalitas panjang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

"Saya menganalisa bahwa pertandingan ini bukan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada rivalitas, antara Persib dan Persija sehingga penilaian kami ini berpotensi adanya beberapa gangguan," ucapnya.

Atas dasar itu, Kapolda Jabar mengambil alih langsung kendali pengamanan pertandingan.