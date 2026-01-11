Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Tiba di Bandung, Diangkut Rantis ke Stadion GBLA

Minggu, 11 Januari 2026 – 13:06 WIB
Persija Tiba di Bandung, Diangkut Rantis ke Stadion GBLA - JPNN.COM
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan apel pengamanan pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026). Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat siaga penuh mengawal laga panas Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Pengawalan ketat juga dilakukan terhadap tim tamu, dari awal keberangkatan hotel, hingga ke stadion.

Skuad Persija Jakarta dipastikan akan diangkut menggunakan kendaraan taktis atau rantis menuju Stadion GBLA.

Baca Juga:

"Iya (dikawal rantis) sesuai dengan ketentuan kami pastikan mereka hadir di sini tepat waktu dan selamat," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui usai apel gelar pasukan di Stadion GBLA.

Dia menuturkan skuad Persija sudah tiba di Bandung sejak kemarin.

Pertandingan kali ini pun ia nilai bukan semata laga biasa, mengingat adanya rivalitas panjang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Baca Juga:

"Saya menganalisa bahwa pertandingan ini bukan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada rivalitas, antara Persib dan Persija sehingga penilaian kami ini berpotensi adanya beberapa gangguan," ucapnya.

Atas dasar itu, Kapolda Jabar mengambil alih langsung kendali pengamanan pertandingan.

Polda Jawa Barat siaga penuh mengawal laga panas Persib vs Persija di Stadion GBLA, Minggu (11/1/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persib vs Persija  GBLA  rantis  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp