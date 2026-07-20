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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Tunda TC ke Thailand, Shin Tae-yong All Out di Piala Presiden Elite 2026

Selasa, 21 Juli 2026 – 01:01 WIB
Persija Tunda TC ke Thailand, Shin Tae-yong All Out di Piala Presiden Elite 2026 - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengubah total agenda pramusimnya.

Rencana pemusatan latihan di Thailand ditunda, Macan Kemayoran memutuskan memprioritaskan tampil dengan skuad utama di Piala Presiden Elite 2026.

Sebelumnya, Persija berencana mengirim tim Elite Pro Academy (EPA) U-20 ke turnamen pramusim tersebut. Pelatih Shin Tae-yong memilih menggelar TC di Thailand.

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Namun, rencana itu batal lantaran Persija belum sepenuhnya lengkap.

Sejumlah pemain pilar, seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Muhammad Rayhan Hannan masih menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali.

Selain itu, Macan Kemayoran juga belum menuntaskan perekrutan pemain asing. Hingga Senin (20/7), Persija baru memiliki sembilan legiun impor, yakni Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Fabio Calonego, Van Basty Sousa, Kwon Chang-hoon, Stjepan Loncar, dan Gustavo Almeida.

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Presiden Persija Mohamad Prapanca menjelaskan keputusan menunda TC di Thailand diambil setelah manajemen berdiskusi dengan tim pelatih.

"Setelah melakukan koordinasi dengan tim pelatih, kami memutuskan untuk melakukan penyesuaian jadwal terkait pemusatan latihan. Sebelum bertolak ke Thailand, tim akan terlebih dahulu berkumpul secara lengkap di Jakarta," ujar Prapanca, Senin (20/7).

Persija Jakarta memutuskan menunda TC ke Thailand. Pelatih Shin Tae-yong ingin timnya fokus dulu mengikuti turnamen Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Piala Presiden 2026  Thailand 
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