Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Umumkan Pelatih Baru Siang Ini di JIS, Oh Shin Tae-yong

Senin, 08 Juni 2026 – 11:26 WIB
Persija Umumkan Pelatih Baru Siang Ini di JIS, Oh Shin Tae-yong - JPNN.COM
Shin Tae-yong alias STY disebut-sebut bakal menjadi pelatih baru Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan mengumumkan nama pelatih baru klub kebanggaan warga Ibu Kota itu pada Senin (8/6/2026) siang.

Kabar beredar menguat bahwa pelatih baru Persija yang akan diumumkan ialah Shin Tae-yong.

Berdasar informasi yang berkembang di kalangan wartawan, pelatih asal Kore Selatan itu yang akan diperkenalkan secara resmi di Jakarta International Stadium (JIS).

Baca Juga:

Kabar ini sekaligus menjawab teka-teki mengenai pengganti Mauricio Souza yang mengakhiri musim lalu dengan membawa Persija finis di papan atas klasemen Super League 2025/2026.

Berdasarkan informasi yang beredar, Shin Tae-yong mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim.

Kesepakatan tersebut diyakini sudah rampung dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub.

Baca Juga:

Sinyal kuat kedatangan Shin Tae-yong juga terlihat dari undangan konferensi pers yang telah disebarkan Persija kepada awak media, termasuk JPNN.com.

Dalam undangan tersebut, klub menyatakan akan menggelar acara pengumuman pelatih kepala baru pada Senin siang di JIS, markas utama Persija dalam beberapa musim terakhir.

Persija Jakarta bakal mengumumkan pelatih baru di JIS pada Senin siang ini. Shin Tae-yong?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Pelatih baru  Shin Tae Yong  STY 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp