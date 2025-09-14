Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Sudah Pulih dari Cedera, Tetapi Belum Bisa Tampil

Minggu, 14 September 2025 – 12:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persija Jakarta vs Bali United pada lanjutan Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium, Minggu (14/9), pukul 19.00 dipastikan tanpa Gustavo Almeida.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan Gustavo Almeida sudah pulih dari cedera, tetapi belum bisa tampil membela klub pada laga kontra Bali United nanti.

“Dia (Gustavo Almeida) belum bisa ikut pertandingan besok,” kata Pelatih Persija Mauricio Souza, Sabtu (13/9).

Juru taktik asal Brasil itu melanjutkan bahwa Gustavo sejatinya sudah berlatih dengan tim.

Namun, perlu waktu dalam memulihkan diri sampai kebugarannya optimal untuk berlaga.

Menurut dia, Gustavo diprediksi dapat tampil pada laga Persija Jakarta selanjutnya, yakni menghadapi PSM, Minggu (21/9) mendatang.

Terkait Gustavo, Souza menyebut pemainnya itu mengalami cedera pergelangan kaki.

"Saat ini dia terus memoles kondisi fisik dan tekniknya. Gustavo menyadari butuh proses lebih panjang untuk menyembuhkan cederanya," tutur dia.