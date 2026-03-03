Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:01 WIB
Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting
Bek kiri Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas. Foto: Persija.

jpnn.com - Kepercayaan diri sedang menyelimuti skuad Persija Jakarta menjelang duel melawan Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB.

Laga ini dipandang sebagai momen penting untuk menjaga momentum bagi Macan Kemayoran.

Baca Juga:

Bek muda Persija Dony Tri Pamungkas memastikan timnya berada dalam kondisi optimal.

Tiga kemenangan beruntun menjadi suntikan moral yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Meski begitu, Dony mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.

Baca Juga:

"Persiapan kami untuk besok (hari ini, red) berjalan dengan lancar."

"Ini pertandingan yang penting bagi kami dan Borneo FC adalah lawan yang cukup tangguh," tegasnya.

Modal positif di tangan, Persija tak mau lengah saat menjamu Borneo FC. Dony Tri ungkap pesan penting jelang duel panas di JIS.

