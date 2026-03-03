Persija vs Borneo FC: Dony Tri Tegaskan Satu Hal Penting

jpnn.com - Kepercayaan diri sedang menyelimuti skuad Persija Jakarta menjelang duel melawan Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB.

Laga ini dipandang sebagai momen penting untuk menjaga momentum bagi Macan Kemayoran.

Bek muda Persija Dony Tri Pamungkas memastikan timnya berada dalam kondisi optimal.

Tiga kemenangan beruntun menjadi suntikan moral yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Meski begitu, Dony mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.

"Persiapan kami untuk besok (hari ini, red) berjalan dengan lancar."

"Ini pertandingan yang penting bagi kami dan Borneo FC adalah lawan yang cukup tangguh," tegasnya.