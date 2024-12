Persija Vs Borneo FC, Kei Hirose: Ini Bukan Laga Mudah

jpnn.com - BOGOR - Borneo FC harus melakoni partai besar di pekan ke-14 BRI Liga 1, di saat performa tim sedang tak baik-baik saja.

Juara sesi reguler Liga 1 musim lalu tersebut tak memetik kemenangan di tiga laga terakhir (0-0 vs PSIS, 0-1 vs PSM, 0-1 vs Persib).

Pada big match pekan ke-14, Selasa (10/12) malam nanti, Borneo bertandang ke salah satu markas Persija Jakarta, di Stadion Pakansari, Bogor.

Baca Juga: Desember adalah Neraka Buat Para Pelatih di BRI Liga 1

"Melawan Persija merupakan pertandingan yang berbeda. Persija merupakan tim dengan permainan terbuka. Semoga, nanti bisa bermain dengan lapangan yang lebih baik," ujar Pelatih Borneo FC Pieter Huistra di laman klub.

Sementara itu, gelandang Borneo Kei Hirose mengaku sudah sangat memikirkan Persija.

Menurutnya, laga nanti tidak akan mudah. Selain lantaran timnya harus bermain tandang, juga karena lawannya sedang dalam performa baik.