Persija vs Dewa United 1-1, Jan Olde Riekerink Ungkap Hal yang Lebih Penting dari Skor

jpnn.com - Pelatih Dewa United FC Jan Olde Riekerink memberikan reaksi positif setelah timnya berhasil mencuri satu poin dari markas Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Dewa United di Jakarta International Stadium, Minggu (15/3/2026) malam, berakhir sama kuat 1-1.

Macan Kemayoran selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui Emaxwell Souza pada menit ke-45+4.

Sementara itu, Dewa United sukses membawa pulang satu poin berkat gol penyama kedudukan dari Alexis Messidoro (55').

Bagi Riekerink, hasil tersebut tidak sekadar soal angka di papan skor.

Pelatih asal Belanda itu menilai pertandingan ini menyimpan banyak cerita yang tidak selalu terlihat dari hasil akhir.

"Olahraga tidak selalu sesederhana apa yang terlihat. Di balik sebuah pertandingan, selalu ada latar belakang dan cerita yang menyertainya."

"Kami datang dari situasi yang cukup menyedihkan dan mengecewakan setelah gagal lolos sebelumnya," ucapnya.