Persija Vs Dewa United Sangat Buruk Secara Teknis, Gak Jelas
jpnn.com - JAKARTA - Peracik Persija Jakarta Mauricio Souza kecewa berat timnya gagal memetik kemenangan di kandang sendiri, Jakarta International Stadium.
Menjamu Dewa United pada laga tunda pekan ke-25 Super League, Minggu (15/3) malam WIB, Persija harus puas dengan skor 1-1.
Souza menyesali pasukannya kehilangan sejumlah poin penting saat bermain di kandang sendiri.
“Di sini kami kehilangan poin saat melawan Bali United (imbang 1-1), Malut United (1-1), dan sekarang Dewa United (1-1). Total ada enam poin yang tertinggal di JIS,” kata Souza.
Dia membandingkan kondisi tersebut dengan performa tim saat bermain tandang, ketika Persija mampu meraih kemenangan atas lawan-lawan yang sama.
Faktor nonteknis, yakni kondisi lapangan JIS pun menjadi sorotan Souza.