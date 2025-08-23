Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Vs Malut United, Tyronne: Kami Datang dengan Persiapan Matang

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:49 WIB
Persija Vs Malut United, Tyronne: Kami Datang dengan Persiapan Matang - JPNN.COM
Gelandang serang Malut United Tyronne del Pino. Foto: malutunitedfc

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang serang Malut United Tyronne Del Pino menyambut laga timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League dengan gairah tinggi.

Duel Persija vs Malut United akan hadir di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8) sore WIB.

"Beberapa hari terakhir, tim sudah berlatih dengan keras. Kami memiliki motivasi tinggi untuk berjuang bersama-sama meraih hasil terbaik di Jakarta," tutur Tyronne.

Baca Juga:

Menurut pemain dari Spanyol ini, menghadapi Persija di JIS merupakan tantangan besar karena rekor impresif yang dimiliki tuan rumah. Persija si Macan Kemayoran belum pernah kalah saat main di JIS (6 menang, 1 imbang).

Baca Juga:

Laskar Kie Raha Malut United lah satu-satunya tim yang berhasil mencuri satu poin di JIS musim lalu (0-0).

"Pertandingan melawan Persija tidak akan mudah. Mereka memiliki skuad yang bagus dan memulai musim dengan meraih dua kemenangan. Namun, kami datang dengan persiapan matang," ujar Tyronne.

Duel Persija vs Malut United akan hadir di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8) sore WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Vs Malut United  Tyronne  Tyronne del Pino  Persija  Malut United  klasemen Super League  Super League 
BERITA PERSIJA VS MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp