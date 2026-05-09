JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Vs Persib Bandung: Mauricio Souza Percaya The Jakmania Banjiri Stadion Segiri

Sabtu, 09 Mei 2026 – 15:00 WIB
The Jakmania saat laga Final Piala Presiden 2018 antara Persija vs Bali United, Sabtu (17/2) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Duel panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Meski laga digelar di Stadion Segiri, pelatih asal Brasil itu yakin atmosfer kandang tetap akan terasa untuk Macan Kemayoran.

Souza percaya tribun di Samarinda tak akan sepi dari suara The Jakmania.

Keyakinan itu muncul setelah Ketua Umum Diky Soemarno memastikan rombongan suporter Persija bakal bergerak ke Samarinda untuk memberi dukungan langsung.

"Saya yakin kami tetap akan mendapat dukungan di sana. Suporter Persija ada di seluruh Indonesia," kata Mauricio Souza.

Menurutnya, ke mana pun Persija bertanding, selalu ada Jakmania yang hadir.

Untuk itu, meski pertandingan berlangsung di venue netral dan aturan hanya memperbolehkan suporter tim tuan rumah masuk stadion, Souza tetap optimistis Persija tidak akan berjuang sendirian.

Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengirim pesan tegas kepada para pendukung.

Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung. Pelatih Mauricio Souza optimistis dukungan The Jakmania akan tetap membludak, meski laga digelar di Samarinda

TAGS   Persija vs Persib  Mauricio Souza  Persija  Liga Indonesia  Persib  The Jakmania 
