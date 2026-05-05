JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Vs Persib: Beckham Putra Bidik Selebrasi di Hadapan Ribuan Jakmania

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:11 WIB
Gelandang Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com, JAKARTA - Euforia sudah mulai terasa menjelang duel panas antara Persija Jakarta Vs Persib Bandung.

Pemain muda Maung Bandung Beckham Putra Nugraha tak bisa menyembunyikan ambisinya untuk bisa berselebrasi di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK).

Beckham mengincar momen spesial di laga pekan ke-32 Super League 2025/2026, Minggu (10/5). Bermain di stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton membuatnya semakin terpacu, bukan tertekan.

Baginya, GBK bukan tempat asing. Ia punya kenangan manis di sana, pernah mencetak dua gol bersama Timnas Indonesia. Modal itulah yang kini jadi bahan bakar kepercayaan dirinya untuk kembali bersinar, kali ini dengan seragam Persib.

"Saya punya pengalaman bagus di sana. Itu jadi motivasi besar untuk bawa Persib menang," ungkap Beckham.

Namun bukan cuma kemenangan yang ia incar. Pemain muda penuh energi ini juga memimpikan satu momen ikonik yaitu merayakan gol di hadapan lautan suporter yang memadati stadion.

"Saya harap stadion penuh, dan saya bisa selebrasi di sana," tegasnya.

Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak juga sangat antuasias menyambut pertandingan kontra Persija di Stadion GBK. Ia berharap stadion bisa dipenuhi suporter.

Winger Persib Bandung Beckham Putra tak sabar bisa menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

