Persija Vs Persib di Samarinda, Mauricio Souza Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Panpel Persija Jakarta Ferry Indrasjarief mengungkap bahwa pihaknya sudah berusaha agar laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League, Minggu (10/5) digelar di Jakarta.

Namun, duel besar di waktu yang vital itu harus dipindah ke Stadion Segiri, Samarinda.

Macan Kemayoran -julukan Persija, tak mendapat izin atau rekomendasi keamanan dari kepolisian untuk menjamu Persib di Jakarta.

Di laman Persija disebutkan bahwa dari sudut pandang kepolisian Mei itu merupakan periode yang padat dengan berbagai agenda dan aksi di Jakarta.

Demi memastikan pertandingan berlangsung aman dan lancar, kepolisian pun merekomendasikan laga digelar di luar Jakarta.

Penunjukan Stadion Segiri sebagai venue alternatif merupakan hasil koordinasi intensif antara Persija, I.League, kepolisian, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengelola stadion.

Segiri dinilai memenuhi seluruh aspek penyelenggaraan pertandingan, mulai dari keamanan, kenyamanan, hingga kelancaran teknis di lapangan, termasuk bisa hadirnya penonton.

"Kami sudah berupaya (agar digelar di Jakarta), bekerja sama dengan Jakmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku suporter kami sudah bagus. Boleh dibilang selama musim ini tidak ada kejadian apa pun yang berarti sehingga membuat PSSI ataupun I.League khawatir dengan kondisi ini," tutur Ferry.