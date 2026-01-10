Persija vs Persib: Duet Bruno Tubarao–Allano Lima Siap Acak-Acak Pertahanan Maung Bandung

Sabtu, 10 Januari 2026 – 11:17 WIB

jpnn.com - Antusiasme terpancar dari wajah Bruno Tubarao menjelang laga akbar Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 Super League 2025/26.

Pemain kelahiran 5 Maret 1995 itu mengaku tidak sabar untuk segera merasakan atmosfer pertandingan di hadapan publik Kota Kembang.

Antusiasme Bruno Tubarao Menjelang Persib vs Persija

Dengan persiapan matang di bawah arahan pelatih Mauricio Souza, pria asal Rio de Janeiro tersebut optimistis mampu mempersembahkan tiga poin dari lawatan ke markas Persib Bandung.

“Persiapan kami sangat bagus dengan Mauricio Souza. Kami sudah siap untuk mempersembahkan tiga angka,” ungkap pemilik nomor punggung 88 tersebut.

Bruno menilai Persib merupakan tim solid yang dihuni banyak pemain berlabel Timnas Indonesia.

Karena itu, dia mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus dan tidak terpancing permainan keras lawan dalam laga sarat gengsi tersebut.

"Kami tahu ini pertandingan derbi. Kami datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam laga derbi tentu tidak mudah."

"Penting untuk kami mengontrol emosi agar bisa memenangi derbi dengan tetap selesai 11 pemain," ujar mantan penggawa Vasco da Gama itu.