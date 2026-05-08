Persija vs Persib: Heboh Ajakan Bobotoh ke Stadion Segiri, Marc Klok Beri Klarifikasi

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok akhirnya memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang seakan mengajak Bobotoh untuk hadir ke Stadion Segiri menjelang laga panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Klok menyebut pernyataannya itu hanyalah candaan, bukan ajakan serius untuk melanggar aturan.

Sebelumnya, nama Klok ramai disorot setelah komentarnya yang mempersilakan Bobotoh datang ke Stadion Segiri, venue pertandingan Persija vs Persib pada Minggu (10/5/2026).

Ucapan itu langsung memancing reaksi keras karena pertandingan tersebut tetap berstatus kandang bagi Persija meski dipindahkan ke Samarinda.

"Untuk Bobotoh tercinta, mohon untuk tidak away ke Stadion Segiri saat pertandingan Persija vs Persib."

"Kemarin soal ajakan away dari saya itu hanya bercanda dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan yang berlaku," tulis Klok lewat story Instagramnya.

Permintaan maaf itu muncul karena ajakan suporter tandang jelas berbenturan dengan Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025/2026. Dalam aturan tersebut, selama masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan nasional masih tertutup bagi suporter tim tamu.

Klok pun menutup pesannya dengan ajakan agar Bobotoh tetap memberikan dukungan dari rumah. Di tengah tensi tinggi menjelang laga klasik ini, gelandang Timnas Indonesia itu tak ingin candaan singkatnya memperkeruh suasana sebelum kick off.