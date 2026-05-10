Persija vs Persib: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin di Samarinda

Minggu, 10 Mei 2026 – 07:30 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - SAMARINDA - Persija Jakarta sudah sangat siap meladeni Persib Bandung pada lanjutan Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (9/5).

Macan Kemayoran siap mengambil tiga poin dari laga penuh gengsi itu.

"Ini adalah pertandingan rivalitas besar," kata Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza dalam konferensi pers di Stadion Segiri, Sabtu (9/5).

Souza menegaskan bahwa lokasi pertandingan dari Jakarta ke Samarinda bukan penghalang bagi Persija untuk menang atas Persib

Dia berharap laga itu berlangsung dengan aman dan lancar. "Serta para pemain dari kedua tim besar di Indonesia ini dapat menyajikan tontonan pertandingan yang luar biasa," ujar Souza.

Adapun Persija Jakarta baru tiba di Samarinda pada H-1 pertandingan untuk menjaga kondisi fisik pemain agar tidak mengalami kelelahan. 

Namun, Souza menegaskan persiapan teknis sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Saat ini, Persija hanya fokus pada latihan ringan untuk memulihkan kondisi dan beradaptasi dengan atmosfer Stadion Segiri.

Persija vs Persib  Macan Kemayoran  Super League  Persija Jakarta  Persib Bandung  Mauricio Souza 
