Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tetap Ngotot Meski Terusir dari Rumah

Jumat, 08 Mei 2026 – 05:19 WIB
Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tetap Ngotot Meski Terusir dari Rumah - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan menjelang jumpa Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Keputusan pemindahan venue pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia itu dipindahkan dari Jakarta ke Stadion Segiri, Samarinda.

Bek Persija Paulo Ricardo tak bisa menutupi rasa kecewanya. 

Baca Juga:

Menurut pemain asal Brasil itu, bermain di ibu kota memiliki makna tersendiri bagi Persija karena identik dengan dukungan langsung dari para suporter.

Meski begitu, dia menegaskan hal tersebut tidak akan mengendurkan ambisi Macan Kemayoran untuk meraih kemenangan.

"Jakarta itu rumah bagi kami. Kami terbiasa bermain di sana, merasa nyaman dengan stadionnya, dan selalu mendapat dukungan luar biasa dari suporter."

Baca Juga:

"Namun, di mana pun pertandingan berlangsung, tujuan kami tetap sama, yaitu berusaha meraih kemenangan," tegasnya.

Paulo menilai laga melawan Persib selalu memiliki atmosfer berbeda karena mempertemukan dua tim besar dengan basis suporter yang sangat besar.

Keputusan pemindahan venue pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persib  Persija Jakarta  Persija vs Persib  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp