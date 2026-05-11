Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tumbang, Mauricio Souza Sesali Kesalahan Mahal

Senin, 11 Mei 2026 – 07:19 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta gagal memanfaatkan momentum saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Meski tampil agresif, Macan Kemayoran harus mengakui keunggulan Maung Bandung dengan skor 1-2 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Persija sejatinya memulai laga dengan baik. Mereka bahkan mencetak gol lebih dahulu lewat aksi Alaaeddine Ajaraie yang berhasil memaksimalkan peluang di dalam kotak penalti.

Namun, Macan Kemayoran gagal mempertahankan keunggulan. Persib mencetak dua gol balasan melalui brace Adam Alis.

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhnya.

Dia menilai Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil lebih baik dari Persib Bandung.

"Saya melihat kami tampil jauh lebih baik dibandingkan lawan. Kalau berbicara soal pertandingan secara keseluruhan, kami sebenarnya menunjukkan permainan yang pantas untuk meraih kemenangan," jelasnya.

Pelatih asal Brasil itu menegaskan analasisnya didasarkan pada statistik pertandingan.