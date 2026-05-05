Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija vs Persib, Pertemuan Rival Abadi Punya Bekal Sama, 10 Mei Bakal Seru nih

Selasa, 05 Mei 2026 – 08:22 WIB
Persija vs Persib, Pertemuan Rival Abadi Punya Bekal Sama, 10 Mei Bakal Seru nih - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 10 Mei 2026.

Kedua tim punya bekal penting melakoni partai El Clasico, lantaran sama-sama meraih kemenangan pada laga Senin (4/5).

Persib Bandung menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Adapun Persija Jakarta menang 2-0 di markas Persijap Jepara

Baca Juga:

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting jelang menghadapi Persija Jakarta.

Hodak mengatakan kemenangan 1-0 atas PSIM pada pekan ke-31 memberikan dampak positif bagi skuad Maung Bandung, terutama dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.

“Yang terpenting, kemenangan ini mengukuhkan posisi kita (Persib) di papan klasemen,” ujar Hodak di Bandung, Senin.

Baca Juga:

Bojan Hodak juga mengaku puas karena seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang harus absen pada laga berikutnya melawan Persija.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, timnya mampu tampil baik meski berada di bawah tekanan psikologis untuk meraih kemenangan. Persib bahkan sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan.

Jadwal pertandingan Persija vs Persib, partai El Clasico, akan berlangsung pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija vs Persib  Persib  Persib Bandung  Persija Jakarta  Super League  Bojan Hodak 
BERITA PERSIJA VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp