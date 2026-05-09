Persija Vs Persib: The Jakmania Hadir, 620 Petugas Gabungan Dikerahkan

jpnn.com, SAMARINDA - Untuk mengawal laga Persija Vs Persib Bandung, Polresta Samarinda mengerahkan ratusan personel gabungan.

Laga itu digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/05/2026).

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan sebanyak 620 personel gabungan diterjunkan.

Dia menyatakan personel tersebut terdiri dari unsur Polresta Samarinda, Brimob, Kodim 0901, Denpom, hingga dukungan tambahan 60 personel dari Polres Kukar.

Langkah antisipasi ini diambil mengingat rivalitas dan fanatisme kuat dari kedua klub.

"Kami menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Kami juga berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan guna memantau pergerakan suporter," tegas Kombes Pol Hendri Umar seusai rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolresta Samarinda, Jumat.

Hendri mengungkapkan bahwa pengalihan lokasi pertandingan ini disebabkan oleh situasi keamanan di Jakarta yang dinilai kurang kondusif untuk menyelenggarakan laga tersebut di ibu kota.

"Karena kondisi keamanan di Jakarta dianggap rawan, pertandingan yang seharusnya menempatkan Persija sebagai tuan rumah dipindahkan ke Stadion Segiri. Ini merupakan arahan langsung dari Mabes Polri yang telah disetujui oleh operator Liga 1," ujarnya.