Persija vs Semen Padang, Macan Kemayoran Tetap Tampil Maksimal di Laga Terakhir

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta akan memainkan laga terakhir Super League musim ini melawan Semen Padang. Laga itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (23/5), pukul 16.00 WIB.

Laga ini sudah tidak menentukan untuk kedua tim karena Persija sudah dipastikan finis di posisi ketiga musim ini, sedangkan Semen Padang degradasi ke kasta kedua musim depan.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko memastikan timnya tetap akan bermain maksimal pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 kontra Semen Padang.

Baca Juga: Ada Sinyal Persija Jakarta Bakal Obral Penyerang

"Kalau bagi saya, tim mau tim papan bawah, papan atas, sama saja. Semuanya mempunyai kekuatan juga pastinya, kan. Jadi, kami tetap maksimallah besok," kata Ardhi seusai peluncuran bus baru Persija di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Secara pribadi, pria berpangkat Marsekal Muda TNI tersebut menyebut ikut bertanggung jawab terkait performa Persija pada musim ini, yang gagal meraih juara.

Ardhi pun belum bisa memastikan apakah pada musim depan masih akan tetap menjadi manajer Persija atau tidak. "Saya serahkan ke pimpinan, saya siap untuk mundur," ungkapnya.

Namun, Ardhi tetap berharap dapat mengemban tugas yang sama untuk musim 2026/2027. Dia masih berhasrat untuk membawa Persija juara, apalagi Jakarta akan genap berusia 500 tahun pada 2026.

"Kami ingin mengawinkan 500 tahun Jakarta dengan Persija juara. Namun, ya, kita lihat (nanti), saya tidak mau membebani pemain juga. Yang jelas nanti kami mau step by step saja. Setiap pertandingan kami harus menang," kata Ardhi.