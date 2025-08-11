Persija vs Persita: Allano Lima Cetak 2 Gol, Tebar 1 Janji

jpnn.com - Malam di Jakarta International Stadium (JIS) berubah menjadi panggung magis bagi winger Persija Jakarta Allano Lima.

Pemain impor asal Brasil itu mencetak dua gol sekaligus mengantar Macan Kemayoran menggasak Persita Tangerang 4-0 pada laga perdana BRI Super League musim 2025/26, Minggu (10/8/2025) malam.

Allano membuka keran golnya pada menit ke-70, sebelum menutupnya dengan tembakan cantik di masa injury time. Dua gol lainnya disumbangkan oleh Rizky Ridho dan Maxwell.

Dua Gol untuk Keluarga

Aksi impresifnya membuat penyerang berusia 30 tahun tersebut dinobatkan sebagai man of the match. Allano mempersembahkan dua golnya untuk kedua putri tercinta.

"Pertama-tama, saya ingin mengirim ciuman untuk dua putri saya. Saya sangat bahagia untuk tiga poin ini."

"Kami melakukan apa yang pelatih minta, bermain dengan intensitas dari awal sampai akhir,” ujar Allano.

Janji Allano Lima

Meski tampil gemilang, Allano mengaku masih belum mencapai performa terbaik. Dia berjanji akan memberikan lebih banyak kontribusi untuk tim dan suporter, Jakmania.

"Saya di sini untuk membantu Persija sebaik-baiknya. Namun, tanpa bantuan rekan-rekan, saya tidak akan bisa bermain seperti ini. Selain itu, mereka (Jakmania) mendukung kami sampai akhir, jadi kami harus bekerja keras untuk mereka."